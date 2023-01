Gli orologi che faranno tendenza nel 2023 sono già qui

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Per chi ama gli, il conto alla rovescia per quello che ormai è l'unico grande appuntamento del settore – il Watches & Wonders di Ginevra – è già iniziato. Ma se è vero che mancano ancora quattro mesi alla fiera, è altrettanto vero che già si posintuire quali potrebbero essere i macro trend del. Eccoli. Let's celebrate! I 70 anni del Fifty Fathoms di Blancpain, i 60 anni del Carrera di Tag Heuer, per non parlare dei 40 anni di Swatch. Nonpochi i modelli che hanno fatto la storia dell'orologeria e che, proprio quest'anno, celebrano un anniversario importante. Ricorrenze che le case non mancheranno di ricordare con eventi e lanci ad hoc, magari in edizione limitata. Per la gioia di nostalgici e collezionisti. Fifty Fathoms di Blancpain 70th Anniversary.jpgLimited edition E qui arriviamo alla ...