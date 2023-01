Giustizia | Mattarella | ' Livatino magistrato rigoroso | autorevole e con senso del dovere'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Autentico testimone dei valori della Repubblica, Rosario, ucciso in un vile agguato mafioso mentre si recava al Tribunale di Agrigento, sua sede di servizio, ha sacrificato la propria vita per affermare i valori dello Stato di diritto contro la cieca violenza della criminalità. Nella consapevolezza del ruolo che la Costituzione affida alla magistratura,ha svolto le sue funzioni con rigore morale,zza, instancabile dedizione,del". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente Centro studi Rosario, Mauro Ronco. "La memoria del suo esempio -prosegue il Capo dello Stato- invita tutti a proseguire nella battaglia a difesa della legalità, ...

La Svolta

... organizzazione delladi pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'... Tanti gli appelli al Presidente della Repubblicaaffinché possa esserci uno stop della ...* * * Su Formiche Giovanni Guzzetta dice: "Il problema dellain Italia è un dramma ...che il ritorno del dialogo con la Francia è frutto essenzialmente della diplomazia di Sergio. ... Ultimo'ora: Giustizia: Mattarella, 'Livatino magistrato rigoroso ... Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Autentico testimone dei valori della Repubblica, Rosario Livatino, ucciso in un vile agguato mafioso mentre si recava al Tribunale di Agrigento, sua sede di servizio, ha s ...FdI conferma l’indicazione per il professore siciliano Giuffrè. Nella prima seduta la sua candidatura, espressa a operazioni in corso, è stata l’unica a non ottenere il quorum di 364 schede ...