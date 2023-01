(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "mattina interverrò in dichiarazione di voto sulla relazione del Ministro Nordio in materia di. Per noi è un tema, continueremo a farla nostra. In diretta dalle 12.45 circa". Lo annuncia sui social il leader del M5S, Giuseppe

OlbiaNotizie

... la Commissione Antimafia fu varata a solo due mesi dalla nascita del primo governo. Il ... se il loro voto è andato a un candidato che ha avuto problemi con laper reati "pesanti" come ......Riforma o no al Csm tra i laici regna sempre il 'sistema Palamara' La rivoluzione della... il M5s ha scelto un professore di Firenze amico del professore, io sarò libero di scegliere ... Giustizia: Conte, 'per noi cruciale, domani in Aula per far sentire voce M5S' Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Domani mattina interverrò in dichiarazione di voto sulla relazione del Ministro Nordio in materia di giustizia. Per noi è un tema cruciale, continueremo a far sentire la n ...Il funerale di Biagio Conte è un giorno triste e di luce, per Palermo. Fratel Biagio ha lasciato questa vita ma rischiarerà col suo esempio quella di quanti vorranno rifarsi al suo carisma: l’accoglie ...