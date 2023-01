Giuseppina | la bidella pendolare | ogni giorno da Napoli a Milano e ritorno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ottocento chilometri alper raggiungere il posto di lavoro. È una vita da, quella diGiuliano, 29 anni di, collaboratrice scolastica in un liceo milanese. Gli affitti e il caro-vita non le consentono di trasferirsi nel capoluogo meneghino e cosìè costretta,, a salire a bordo di due L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Fanpage.it

commentaGiuliano, operatrice scolastica di 29 anni, è una pendolare record: ogni giorno si fa la ... La città di Milano, dove lavora comepresso il liceo artistico Boccioni di ...E' la storia diGiuliano giovanedi Napoli di ruolo in un liceo di Milano. La sua per il momento è una scelta di vita, quella di sobbarcarsi ogni giorno un lungo viaggio in treno . ... Giuseppina, bidella pendolare tra Milano e Napoli: Vivere al Nord ... Meglio vivere da pendolare, ed affrontare ogni giorno una distanza di 1.600 km, che prendere una casa in affitto a Milano. Sarebbe impossibile sostenerne la spesa, racconta Giuseppina ...Giuseppina Giuliano, operatrice scolastica di 29 anni, è una pendolare record: ogni giorno si fa la tratta Napoli-Milano (e viceversa) in treno sobbarcandosi la bellezza di 1.600 km. La città di Milan ...