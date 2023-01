Giuseppina Giuliano fa ogni giorno Napoli - Milano in treno | Non voglio perdere il posto da bidella

TGCOM

E' la storia di Giuseppina Giuliano, giovane bidella di Napoli di ruolo in un liceo di Milano. La mattina, o meglio la notte, la sveglia suona alle 3:30. Al lavoro presso il Liceo Boccioni di Milano ci tiene e per questo non ha rifiutato l'assegnazione anche se lontana da casa. La sua per il momento è una scelta di vita, quella di sobbarcarsi ogni giorno un lungo viaggio in treno. Colazione e cena sul treno, sei giorni su sette. Giuseppina Giuliano, operatrice scolastica di 29 anni, è una pendolare record: ogni giorno si fa la tratta Napoli-Milano (e viceversa) in treno sobbarcandosi la bellezza di 1.600 km.