Giuseppina | bidella pendolare tutti i giorni tra Napoli e Milano | ' Treno costa meno dell' affitto'

Fanpage.it

Il risparmio economico è notevoleGiuliano ha fatto bene i suoi conti. 'Il mio stipendio è di 1.165 euro al mese, a Milano una stanza in condivisione costa almeno 650 euro ai quali dovrei ...E' la storia diGiuliano giovanedi Napoli di ruolo in un liceo di Milano. La sua per il momento è una scelta di vita, quella di sobbarcarsi ogni giorno un lungo viaggio in treno . ... Giuseppina, bidella pendolare tra Milano e Napoli: Vivere al Nord ... Colazione e cena sul treno, sei giorni su sette. E' la storia di Giuseppina Giuliano giovane bidella di Napoli di ruolo in un liceo di Milano. La sua per il momento è una scelta di vita, quella di ...Giuseppina Giuliano, operatrice scolastica di 29 anni, è una pendolare record: ogni giorno si fa la tratta Napoli-Milano (e viceversa) in treno sobbarcandosi la bellezza di 1.600 km. La città di Milan ...