Giulia Stabile scatena la polemica a Boomerissima | ecco cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ieri, martedì 17 gennaio, è andata in onda la seconda puntata di. Si tratta del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi, in cui vengono messe a confronto due generazioni, quella dei “Boomer” e quella dei “Millenials”. I primi sono coloro i quali sono nati prima del 1981, mentre i secondi dovrebbero essere coloro i quali sono nati tra il 1981 e il 1996. Ad ogni modo, durante la messa in onda di ieri, tra gli ospiti c’è stata, la quale è stata annoverata nella categoria dei Millennials, ma questo ha generato molte polemiche.perchéha generato sgomento aIeri è andata in onda una nuova puntata die, anche stavolta, sono sorte delle polemiche. Nello specifico, a generare un ...