La Gazzetta dello Sport

Gol mondiali A spingeresono state ovviamente le reti in Qatar. Ben quattro per cancellare anche la scena muta dell'altro Mondiale, quello comunque vinto in Russia. Nell'emirato, il ...... e tornare a regalareimportanti ai tifosi. Stefano Pioli sta facendo il massimo per ... Anche l'attacco è andato in apnea, con il solo Oliviercentravanti di garanzia per Stefano Pioli. Per ... Giroud, gioie mondiali (e rossonere): è fra i 30 big del calcio francese A spingere Giroud sono state ovviamente le reti in Qatar. Ben quattro per cancellare anche la scena muta dell’altro Mondiale, quello comunque vinto in Russia. Nell’emirato, il rossonero si è sbloccato ...