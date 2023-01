Giovanni Ciacci svela | “Al GF Vip mi hanno proposto di fingere…”

la Repubblica

L'esperienza dial Grande Fratello Vip è stata tutt'altro che lunga e positiva. Coinvolto nella questione Bellavia ,non solo è uscito prima con un telefoto flash, ma adesso sostiene di vivere ...dopo essere stato allontanato dal Grande Fratello Vip per un provvedimento disciplinare ha deciso di smascherare due concorrenti.è stato uno dei primi concorrenti annunciati da ... Giovanni Ciacci malato dopo il Grande Fratello Vip: "Non dormo, ho attacchi di panico, sono stato abbandonato" Giovanni Ciacci si lascia sfuggire alcune rivelazioni sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e su quello che è accaduto dopo il reality.Dopo aver vissuto una breve esperienza al Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci racconta la sua nuova vita in occasione di un’intervista rilasciata a “Nuovo TV”. Il celebre costumista ha ammesso di ...