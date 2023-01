Giovanni Ciacci | “Due vipponi mi hanno chiesto di fingere un flirt”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)è stato indubbiamente uno deipiù criticati del Grande Fratello Vip 7. Espulso dopo il bruttissimo comportamento che ha avuto nei confronti di Marco Bellavia,ha più voltescusa e siede in studio, in ogni puntata del programma tv. Recentemente è tornato a parlare della sua avventura nella casa più spiata d’Italia, rilasciando un’intervista per Nuovo Tv. L’ex concorrente ha fatto delle rivelazioni forti ed inaspettate. Vediamo che cosa ha detto.rivela di non stare bene: “Brutti pensieri, analisi sballate”sta purtroppo affrontando un periodo abbastanza duro e difficile. Lo stesso ex concorrente del GF Vip 7 ha rivelato di aver avuto dei brutti pensieri. ...

Dire

si è lamentato per come sono andate per lui le cose dopo la sua esperienza al GF Vip e ha affermato di non stare bene.: il dramma Quello che doveva essere per...Verrebbe quasi da dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso eppure, sbattuto fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per il bullismo nei confronti di Marco Bellavia, ora piange per la sua situazione e affida le lacrime al settimanale Nuovo Tv al ... Giovanni Ciacci in crisi dopo il Grande Fratello vip: "Ho avuto ... Il costumista Giovanni Ciacci ha confessato il suo dramma a seguito della sua partecipazione del Grande Fratello Vip.Dopo l'amara uscita dal Grande Fratello VIP 7 le minacce di morte hanno cambiato la vita di Giovanni Ciacci che adesso sta male ...