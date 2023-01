Giorgio Torelli | da promessa del calcio a star di OnlyFans | “Nello sport le cose non sono andate bene | ora vivo a Dubai e guadagno 9mila euro al mese”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Una cascata di capelli biondi a boccoli, gli occhi azzurri, il corpo palestrato coperto di tatuaggi. Il marchigianoè stata unadel. Poi la svolta: oggi è unadi, vive ae incassa novemilaal. Il suo caso illumina la parte in ombra della piattaforma: quella rappresentata dai maschi. E sfata la narrazione che dietro i contenuti osé proposti ci sia solo il mondo femminile. C’è spazio per tutti e il protagonista rivela: “Il novanta per cento dei miei fan è gay”. Questa è la storia di un atleta che oggi ha 31 anni. Nasce a Pesaro, scopre giovanissimo il suo talento per il pallone, inizia a frequentare i campi dei dilettanti con buoni risultati e poi finisce a giocare nella serie ...

Tuttocampo

Era una promessa del calcio marchigiano, ora vive a Dubai guadagnando migliaia di dollari al mese su Onlyfans . Il pesarese, 31 anni, con i suoi contenuti fotografici e video spopola soprattutto in Australia e Stati Uniti . 'Per il 90% il target di chi mi segue è gay' rivela, dall'altra parte del mondo, ...Sono con lui ben 27 i sindaci reggiani, fra cui Matteo Nasciuti di Scandiano, Camilla Verona di Guastalla, Faustodi Montecchio, Enrico Bini di Castelnovo Monti,Zanni di Castellarano,... Da calciatore a star di Onlyfan. La storia di Giorgio Torelli Il Dipartimento Educazione GAM organizza l’incontro con uno degli artisti protagonisti della venticinquesima edizione di Luci d’Artista. Giorgio Griffa, maestro riconosciuto a livello internazionale c ...Giorgio Torelli ex calciatore e influencer, è nato a Pesaro il 7 Ottobre 1991 sotto il segno zodiacale della Bilancia, è alto un metro e settanta centimetri, peso non disponibile ed ha occhi azzurri e ...