Giorgia Soleri | “Ecco quali farmaci prendo” Crepet s’infuria | “Il suo scopo? Accrescere follower Intervenga il Ministro della Salute”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Chestai prendendo ora?” “Zoloft, Lyrica, Laroxyl, Lioresal e pillola anticoncezionale. Una al mese Naprosyn più vari integratori”. Cosìrisponde a une posta la risposta sulle Instagram stories. Ancora, qualcuno le chiede: “Puoi dire che gli psiconon sono per i matti (qualcuno lo pensa)?” e lei sicura risponde “Ma che problema c’è nell’essere matti?”., attivista con grande influenza social, sensibilizza da tempo sulla malattia di cui soffre, la vulvodinia, e sull’importanza di prendersi cura anchemente,psiche. Ma Paolo, in un’intervista rilasciata a Mow Mag, ha espresso tutta la sua contrarietà a questo tipo di comunicazione sui: “Se questi ...

Paolo Crepet interviene sul tema della salute mentale rilanciato sui social da Giorgia Soleri (fidanzata di Damiano dei Måneskin), che elenca con superficialità gli psicofarmaci che assume. Altro che rompere tabù, l'autorevole psichiatra lancia il rischio emulazione. Giorgia Soleri rompe il tabù sugli psicofarmaci e ammette "Che male c'è a essere matti" Nota ormai a tutti, non solo per essere al fianco del cantante dei Maneskin Damiano, Giorgia Soleri si è costruita col tempo la reputazione di attivista fortemente impegnata nella tutela dei diritti d ...