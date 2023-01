Corriere dello Sport

INGHILTERRA - Wolverhampton esono andati al replay di FA Cup dopo il 2 - 2 della prima partita, replay vinto dai Reds in trasferta 1 - 0. Ma a rubare la scena durante la diretta della BBC della gara è stato uno strano ...... alle ore 20:45 il Wolves riceverà ilper i trentaduesimi di finale della FA Cup . 2 - 2 ... Si tratta della replica di quella sfida visto che da regolamento in caso di parità si... Gioca il Liverpool ma parte un porno: imbarazzo in diretta sulla BBC Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea, big match della ventunesima giornata di Premier League di scena ad Anfield Road ...Wolverhampton e Liverpool di nuovo di fronte dopo il2-2 del 7 gennaio che ha costretto le due squadre a una sfida supplementare per decidere la qualificazione al quarto turno. Ci furono molte polemich ...