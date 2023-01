Gina Lollobrigida | Mediaset ricorda la diva del cinema italiano

Agenzia ANSA

Leggi Anche E' morta, la grande attrice aveva 95 anni GLI APPUNTAMENTI - Lunedì 23 gennaio sarà poi la giornata che il canale Cine 34 dedicherà a. Si comincia alle 18.30 con la replica ...Figlio, nipote, ex marito in prima fila. I funerali della grande attrice giovedì 19 a piazza del Popolo. Tra i primi a renderle omaggio il sindaco Gualtieri, la sottosegretaria alla Cultura ... Gina Lollobrigida, la camera ardente in Campidoglio - Cinema Bersagliera, icona del cinema italiano nel mondo, ma nota al grande pubblico anche per le controverse nozze con l'imprenditore catalano Francisco Javier Rigau. Le voci dei fan di Gina Lollobrigida all ...Antonella Lualdi ha una lunga carriera alle spalle come attrice. Negli anni '50 era nota come Gina Lollobrigida e Lucia Bosé.