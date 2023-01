Gina Lollobrigida | la camera ardente oggi in Campidoglio - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Figlio, nipote, ex marito in prima fila. I funerali della grande attrice giovedì 19 a piazza del Popolo. Tra i primi a renderle omaggio il sindaco Gualtieri, la sottosegretaria alla Cultura ...

TGCOM

Resterà aperta fino a domani mattina la camera ardente diallestita nella sala della protomoteca in Campidoglio. Ad attendere il feretro al suo arrivo, insieme alla famiglia e alla manager cinematografica, Tiziana Rocca, c'era anche il ...Figlio, nipote, ex marito in prima fila. I funerali della grande attrice giovedì 19 a piazza del Popolo. Tra i primi a renderle omaggio il sindaco Gualtieri, la sottosegretaria alla Cultura ... Gina Lollobrigida, l'ex marito Francisco Rigau svela: "E' sparito il suo patrimonio" Mercoledì, 18 gennaio 2023 Home > aiTv > Lollobrigida, Borgonzoni: "La ricorderemo con mostre e un premio" Roma, 18 gen. (askanews) - "Un omaggio più che doveroso a una donna che ha dimostrato in un p ...Aperta in Campidoglio la camera ardente di Gina Lollobrigida, la diva del cinema italiano morta lunedì a 95 anni. Giovedì i funerali nella Chiesa degli ...