Gina Lollobrigida | la camera ardente al Campidoglio | accanto al feretro c' è anche l' ex marito Rigau ' Inopportuno'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Storie Italiane in diretta segue ladi, la grande attrice scomparsa all'età di 95 anni. Laè stata allestita nella sala della Protomoteca del ...

Agenzia ANSA

Storie Italiane in diretta segue la camera ardente di, la grande attrice scomparsa all'età di 95 anni. La camera ardente è stata allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il feretro è stato accolto dal sindaco di Roma ...... giovedì 19 gennaio alle 12,30 nella Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo con la formula: 'Si è spenta la grande artista'. È quello che avrebbe voluto lei, attrice stellare sì,... È morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni - Speciali Gina Lollobrigida, nelle ore del lutto infuria la polemica. A darle il la, durante La Vita in Diretta, Francisco Javier Rigau, ...Storie Italiane in diretta segue la camera ardente di Gina Lollobrigida, la grande attrice scomparsa all'età di 95 anni. La camera ardente è stata allestita nella sala ...