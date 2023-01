Gina Lollobrigida | giovedì 19 gennaio i funerali a Roma | dove e a che ora

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La diva, l’amata attricena, era nata a a Subiaco il 4 luglio del 1927. Negli ultimi giorni la sua scomparsa non ha mancato di generare un grande vuoto: è morta il 162023, all’età di 95 anni, dopo una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, che ha fatto sognare almeno due generazioni. Fino a tarda età ha continuato a lavorare ed è apparsa in tv spesso, soprattutto come ospite di programmi televisivi, senza mai perdere la sua verve e la sua capacità di affrontare con il sorriso la vita. Lo scorso settembre era caduta e si era rotta il femore, ma sembrava che avesse superato la cosa. Nei mesi successivi le sue condizioni si erano seriamente aggravate.: chi era, come è morta, carriera, patrimonio, chi è l’ex marito, amori, chi è il figlio, ...

Agenzia ANSA

Aperta in Campidoglio la camera ardente di, la celebre attrice morta lunedì a 95 anni. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma , Roberto Gualtieri oltre alla famiglia della diva e alla manager cinematografica, Tiziana ...e Francisco Rigau ai tempi del loro amore NOZZE CONTROVERSEe Francisco Rigau ai tempi del loro amore A TUTTO ROCK I Maneskin pubblicano il nuovo album 'Rush!' UN'... È morta Gina Lollobrigida, aveva 95 anni - Speciali Per gli amici di Gina Lollobrigida è doloroso vedere l'ex marito Rigau, il figlio e il nipote così vicini nella camera ardente La camera ardente di Gina Lollobrigida in Campidoglio allestita in ...La camera ardente di Gina Lollobrigida è aperta da stamattina, allestita nella Sala della Promoteca in Campidoglio. L'attrice, tra le icone del cinema italiano, è morta all'età di novantacinque anni ...