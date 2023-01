Gina Lollobrigida | camera ardente al Campidoglio aperta | tra le polemiche VIDEO

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laperè stataal Campodiglio per regalare alla star un ultimo saluto. In prima fila vicino alla bara c’erano i famigliari e cioè il figlio Andrea Milko Skofic e il nipote Dimitri. Tra i presenti c’era anche l’ex marito Francisco Javier Rigau protagonista negli ultimi anni di una lunga serie disul patrimonio dell’artista. Lacrime edopo la morte di. Le ultimissime in diretta dalla#Pomeriggio5 pic.twitter.com/DakVTn59bR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 18, 2023 A fianco del feretro dell’attrice c’erano due gigantografie, che la ritraevano in tutta la sua bellezza, e di contorno una serie di rose rosse. ...

Agenzia ANSA

E' lo sfogo di Andrea Piazzolla , fidato segretario di, che tra le lacrime affida all'Adnkronos, a due giorni dalla sua scomparsa, un'addolorata invettiva nei confronti del figlio, ...ha scritto pagine importanti della storia del cinema italiano e continua a rappresentare ancora oggi un punto di riferimento per chi si avvicina alla recitazione. La sua scomparsa ... Gina Lollobrigida, la camera ardente in Campidoglio - Cinema (LaPresse) - «Mia madre è stata una donna indipendente che si è fatta da sola, aveva un fortissimo carattere ed è andata per la sua strada in un'epoca in cui le donne non avevano tutta questa autonomi ...Francesco Rutelli, a margine della