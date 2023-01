Giffoni Valle Piana | furto in un bar del posto | l’arresto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I Carabinieri della Stazione dihanno tratto in arresto perun indiziato a seguito di perquisizione del veicolo– In data 17 gennaio i Carabinieri della Stazione di(SA) hanno tratto in arrestato E.A., il principale indiziato dicommesso in un bar delin quanto trovato in possesso nella sua auto, di arnesi da scasso, oltre a un apparecchio cambia soldi e cinque contenitori di monete (parti di slot machine) con all’interno complessivamente 6.000,00 euro. Segui ZON.IT su Google News.

