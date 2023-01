Giffoni Film Festival 2023 | aperte le candidature per i Juror e la sezione Impact!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sono ufficialmenteleper diventaree prendere parte alla 53esima edizione delche avrà inizio il 20 luglio e si concluderà il 29 luglio. Da oggi, 18 gennaio, fino al 26 marzo sarà finalmente possibile candidarsi per diventaree partecipare così alla 53esima edizione del, che avrà luogo dal 20 al 29 luglio. I giffoner, che arriveranno da oltre 50 nazioni, saranno suddivisi nelle seguenti sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16, Generator+18 e Workshop +18. Ancora una volta,offrirà la possibilità di entrare in contatto con "una realtà conosciuta e apprezzata a livello ...

ilmattino.it

Sono ufficialmente aperte le candidature per le giurie delFestival. Fino al 26 marzo sarà possibile candidarsi per diventare una giurata o un giurato e partecipare alla 53esima edizione delFestival, il festival del cinema per ...A lei mi legano tantissimi ricordi...' Così il patron delFestival Claudio Gubitosi che ha voluto ricordare la grande star del cinema appena scomparsa rievocando le giornate di un'... Giffoni Film Festival, si aprono le candidature per i giurati dell'edizione 2023 Sono ufficialmente aperte le candidature per diventare juror e prendere parte alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival che avrà inizio il 20 luglio e si concluderà il 29 luglio 2023.Il momento più atteso è arrivato: da oggi e fino al 26 marzo sarà possibile candidarsi per diventare juror e partecipare alla 53esima edizione del Giffoni ...