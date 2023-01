Giappone | Fukushima | tribunale conferma assoluzione 3 dirigenti accusati disastro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tokyo, 18 gen. (Adnkronos) - L'Alta corte di Tokyo hato la sentenza di non colpevolezza per tre exdella Tepco, la società che gestisce la centrale nucleare didi negligenza professionale con conseguente morte. Ilha assolto Tsunehisa Katsumata, l'ex presidente della Tokyo Electric Power (Tepco), insieme agli ex vicepresidenti Ichiro Takekuro e Sakae Muto, infliggendo un duro colpo agli attivisti che chiedevano all'azienda di assumersi la responsabilità legale delnel marzo 2011. La corte ha affermato che gli imputati non avrebbero potuto prevedere il massiccio tsunami che ha paralizzato la centrale elettrica e ha innescato il peggior incidente nucleare del mondo dopo Chernobyl nel 1986. I tre uomini sono stati incriminati nel ...

