Gianluca Ferrero | ecco chi è il nuovo presidente della Juve

ilBianconero

La Juventus si è affidata a un tecnico esperto per traghettare la società fuori dalle turbolenze previste nelle prossime settimane ., classe 1963, ha svolto incarichi di grande livello dentro e fuori dalla galassia Agnelli. Laureato a pieni voti in Economia e Commercio nel 1988, vanta la presidenza del collegio ...I membri del board, lista unica proposta dall'azionista di maggioranza Exor, sono, presidente designato, Maurizio Scanavino, che diventerà amministratore delegato dopo il primo ... Juve, parla il presidente Ferrero: 'Futuro all'altezza del passato, abbiamo l'esperienza per difenderci ovunque' Lo ha detto il nuovo presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, al termine dell’assemblea degli azionisti: “Un forte ringraziamento a tutti i presidenti che mi hanno preceduto, in particolare Andrea ...Il saluto di Ferrero e Scanavino, presidente e amministratore delegato della Juventus, dopo l'assemblea Lunga mattinata in casa Juventus, quella che ha portato alla nomina ufficiale del nuovo Consigli ...