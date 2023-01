Ghost | Channing Tatum lavora al remake - Magazine - quotidiano net

WIRED Italia

Il nuovo film apporterà modifiche alla trama originale, interpretata all'epoca da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi ...Questo è praticamente tutto ciò che sappiamo sulla cosa, ma il rapporto afferma che, se il riavvio dovesse andare avanti,Tatum assumerebbe il ruolo di Patrick Swayze .è stato ... Ghost: Channing Tatum vuole fare un remake del film cult Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...(KIKA) - È in lavorazione un remake del film cult Ghost, la storia d'amore tra Molly (Demi Moore) e Sam (Patrick Swayze) che fece commuovere milioni di telespettatori. Nel ruolo che fu di Swayze ...