Ghost | arriva il remake? Chi potrebbe prendere il posto di Patrick Swayze

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ritenuto uno dei cult intoccabili, ancheavere il suo: lo ha annunciato una nota star del grande schermo. Il celebre dramma sentimentale a tinte paranormalidunque tornare in una nuova versione, soggetta a diversi cambiamenti. Sebbene sia approdato sul grande schermo ormai oltre trent’anni fa,– Fantasma è lungi dall’essere stato dimenticato. La travolgente storia d’amore di Sam Wheat e Molly Jensen, interpretati rispettivamente dal compiantoe Demi Moore, ha conquistato generazioni di cinefili, grazie anche alla struggente Unchained Melody, tema portante della pellicola. Diretto da Jerry Zucker, ha conquistato due Premi Oscar, per la Miglior Sceneggiatura Originale e per la Miglior Attrice Non Protagonista a Whoopi ...

Dire

La star di 'Magic Mike' ha annunciato di possedere i diritti della pellicola. Il nuovo film sarà ambientato ai giorni ...Non è la prima volta che si tenta un adattamento di, in ogni caso: nel 2011 aveva fatto il ... Iscriviti subito "The Last of Us , la serie tv tratta dal popolare videogame: tutto quello ... Arriva il remake di 'Ghost', con Channing Tatum al posto di Patrick ... (KIKA) - È in lavorazione un remake del film cult Ghost, la storia d'amore tra Molly (Demi Moore) e Sam (Patrick Swayze) che fece commuovere milioni di telespettatori. Nel ruolo che fu di Swayze ...La star di 'Magic Mike' ha annunciato di possedere i diritti della pellicola. Il nuovo film sarà ambientato ai giorni d'oggi ...