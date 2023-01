GF Vip 7 | Sarah Altobello | “Mi escludono spesso”

Fanpage.it

...la sua al GF7 . Nelle scorse ore il diretto interessato ha scatenato una bufera sul web per una frase choc rivolta a Nikita Pelizon . Scendendo nel dettaglio, parlando con Oriana Marzoli e...Nella notte dentro la casa del GFGFDaniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato: l'ex ... George Ciupilan, Wilma Goich, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Nikita Pelizon,Antobello. ... Grande Fratello Vip, Dana Saber eliminata: nominati George, Wilma ... Gen-X NFTs is a female-founded, retro pop culture Web3 brand focused on onboarding 80s kids into the Metaverse using nostalgia, education, membership to an exclusive online community, and themed IRL ...Attilio Romita ha commesso un altro scivolone di stile al GF Vip: parlando di Nikita Pelizon ha ammesso che non avrebbe mai un rapporto intimo con lei.