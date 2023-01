GF Vip 7 | i concorrenti fanno una sconvolgente scoperta | “Non possiamo continuare così”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Uno dei temi attuali del Grande Fratello Vip 7 è l’igiene. Nel corso degli anni, i vipponi si sono ritrovati a contatto con ratti, insetti e sporcizia varia che ha rivelato indubbiamente una scarsa predisposizione alle faccende di casa. Stando ai forum della settima edizione del reality, la situazione si sarebbe presentata di nuovo. Se qualche settimana fa gli inquilini hanno avvistato dei topi in giardino, nel corso dell’ultima notte lasarebbe stata ancora più. Grande Fratello Vip 7: un nido di scarafaggi in casa? Stando a quanto riportato dai forum del Grande Fratello Vip, l’ultima notte in casa sarebbe stata a dir poco movimentata. No, questa volta non c’entrano le discussioni che sono ormai all’ordine del giorno piuttosto unaa dir poco scioccante. Tutto sarebbe partito quando uno dei ...