Germania | Greta Thunberg trattenuta e rilasciata dalla polizia

Agenzia ANSA

Thunberg, trattenuta dalle forze dell'ordine tedesche nel villaggio di Luetzerath, insieme con altri attivisti per il clima, è stata rilasciata dopo la formale identificazione: lo ha reso noto ...L'attivista per il clima più famosa al mondo, la giovaneThunberg è stata fermata e poi rilasciata (e non arrestata) dalla polizia tedesca. Il motivo ... Lasi sta davvero rendendo ... Greta fermata dalla polizia dopo la protesta in Germania Luetzerath, 18 gen. (askanews) - Greta Thunberg, trattenuta dalle forze dell'ordine tedesche nel villaggio di Luetzerath, insieme con altri ...L'attivista svedese Greta Thunberg e' stata fermata dopo una manifestazione di protesta contro una miniera di carbone in Germania. Lo rende noto ...