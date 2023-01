Gentiloni | misure energia siano mirate o rischi pressioni sul debito

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sulle politiche di Bilancio da perseguire in questa fase in Europa "le cose sono più facili a predicarle da Bruxelles che da metterle in pratica nei Paesi", ha riconosciuto il commissario europeo all'...

Borsa Italiana

...in Italia il mantenimento dei provvedimenti sul contenimento dei prezzi dei carburanti."Non è facile uscire da questedal punto di vista sociale", ha infatti eloquentemente rilevato. ...Prosegue l'evento: attesi gli interventi dei segretari generali di Onu e Nato, oltre che del presidente polacco Andrzej Duda e del vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis Davos: Gentiloni, misure fiscali siano mirate, continuare a investire ... Roma, 18 gen. (askanews) - Sulle politiche di Bilancio da perseguire in questa fase in Europa 'le cose sono più facili a predicarle da Bruxelles ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...