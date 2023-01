Genova | nave si inclina su un fianco al molo Canepa | intervengono i vigili del fuoco

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Unadi circa 90 metri si èta su unnel pomeriggio del 17 gennaio nel porto di, al. Si tratta della Seven S, battente bandiera di Panama. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori e i nautici deidel, la capitaneria di porto e il 118. Non si sono registrati feriti né c’è stata fuoriuscita di carburante e le operazioni di raddrizzamento sono terminate nella notte. Lo scafo era sbandato probabilmente per lo spostamento del carico. Idelhanno fornito assistenza all’equipaggio per le operazioni di zavorramento necessarie a riportare lo scafo nella posizione corretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Azioni anche contro laPacifica, nel dicembre 2017 con il pacchetto turistico "Le perle del Caribe". "Entrambe le class action sono state dichiarate ammissibili dal Tribunale di. Per la ...In altri terminal, i trasferimenti dasono stati interrotti e ad alcuni clienti è stato ... Ambasciatore dinel Mondo " Incaricato Onorario " insignito il 12 Ottobre 2018 dal Sindaco ...Intervento dei Vigili del fuoco di Genova con sommozzatori e nautici per una nave ormeggiata al molo Canepa, fortemente sbandata sul lato di dritta. – continua sotto – Si tratta della “Seven S”, ...la società conferma di aver seguito le istruzioni impartite dal Comando nave in merito allo stivaggio del carico Genova, 17 gennaio 2023 – Per quanto le cause siano ancora da accertare e che, ...