Genoa | un obiettivo dal Torino

pianetaserieb.it

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Demba Seck (22 anni) è un possibiledel. Secondo Sky Sport, sono in corso contatti in corso tra il club rossoblù e il Torino per l'attaccante senegalese che ha collezionato sette presenze in serie A e tre in Coppa Italia ...... primi in classifica, fanno il loro esordio in questa competizione con l'di tornare ad ... Chi passa se la vedrà ai quarti con la Roma, giustiziera del. In Serie A, in terra lombarda, i ... Genoa, Coda: "Il mio obiettivo è portare in alto la squadra" Il Genoa, in chiave calciomercato, vede strapparsi via un grande colpo: Gilardino perde un fenomeno da Serie A ...Il classe 2002 Armin Gigovic, che nell'estate 2020 era stato vicino al passaggio al Genoa, riparte dal Midtjylland. Il Rostov lo cede ancora in prestito, dopo la parentesi all'Odense.