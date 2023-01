Tiscali Notizie

L', intanto, rallenta anche in Canada: a, i prezzi al consumo annuali sono scesi dal 6,8% di novembre al 6,3%, contro attese per un dato al 6,4%; rispetto al mese precedente, il ...L'nel Regno Unito segna una nuova frenata per il secondo mese consecutivo, pur restando a livelli elevati. A, su base annua ,si attesta al 10,5%, dal 10,7% di novembre. Lo rende noto ... Gb: a dicembre inflazione rallenta al 10,5% su base annua Nonostante il calo a dicembre, l'anno presenta un conto molto pesante. Federconsumatori: "Le famiglie hanno risposto riducendo i consumi e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 gen - I mercati azionari europei vanno verso un'apertura sostanzialmente piatta dopo il +10% messo a segno da inizio 2023 (con riferimento all'Eurostoxx50).