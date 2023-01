Gay | Church of England dice no a matrimonio in Chiesa**

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos/Dpa) - Laofbenedirà per la prima volta i matrimoni civili tra persone dello stesso sesso dopo che i suoi vescovi hanno proposto di cambiare la sua posizione sulle relazioni tra persone dello stesso sesso, ma la sua posizione sulgay non cambierà e le coppie dello stesso sesso non potranno ancora sposarsi nelle loro chiese. L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha detto che la decisione è stata un tentativo di "cercare il bene comune", ma ha ammesso che andrà "troppo oltre per alcuni e non sarà abbastanza per altri". I piani, che saranno delineati in un rapporto al Sinodo generale che si riunirà a Londra il mese prossimo, consentiranno alle coppie dello stesso sesso di venire in chiesa per servizi, tra cui preghiere di dedicazione, ringraziamento e benedizione di Dio dopo una ...

La Svolta

LONDRA - Niente matrimoni in chiesa, ma sì alla benedizione per le unioni civili dello stesso sesso. La Church of England ha deciso questo compromesso "storico" nelle sue nuove linee guida pastorali, che però non soddisfa ... The Bishop of Oxford, the most senior Anglican bishop to publicly support gay marriage, said the change represented 'significant steps forward'.