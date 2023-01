Gas | due buone notizie | l’errore di Putin e le bollette che calano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Due, tutte e due sul fronte del gas. La prima, già evidente da qualche settimana, è che Vladimirha sbagliato i suoi calcoli, perché l’Europa ricattata da Mosca, grazie agli stoccaggi, alle forniture alternative e alla riduzione dei consumi, ha trovato il modo per liberarsi dal punto vista energetico. L’altra, legata alle quotazioni del gas costantemente in discesa, è che lesubiranno un calo consistente con la prossima rilevazione dell’Arera, l’autorità per l’energia. A formalizzare il primo traguardo, la sostanziale indipendenza dalla Russia per quanto riguarda le forniture dalla Russia sono le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, intervenendo nella plenaria del Parlamento a Strasburgo. Dall’inizio della guerra scatenata dalla Russia contro ...

