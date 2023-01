Agenzia ANSA

Ha chiuso in rialzo sora i 61 euro al MWh ilnaturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di gennaio hanno guadagnato il 2,74% a 61,71 euro al MWh. In crescita del 2,08% a 153,88 penny per unità termica gli analoghi ...... con il contratto scadenza Marzo sul Brent a 87,57 dollari al barile (+1,92%) e quello consegna Febbraio sul Wti a 81,99 dollari (+2,26%), quando il prezzo dele' tornato sopra 60 euro ad ... Gas: chiude in rialzo sopra i 61 euro al MWh ad Amsterdam - Economia (ANSA) - MILANO, 18 GEN - Ha chiuso in rialzo sora i 61 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 gen - Chiusura poco mossa per le Borse europee che sono state frenate dal cambio di rotta di Wall ...