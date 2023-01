Agenzia ANSA

Avvio in calo per il prezzo del. Gli operatori guardano al livello degli stoccaggi superiori alla media mentre si prevede una riduzione delle temperature. L'attenzione si concentra anche sui flussi di Gnl per l'Europa. Ad ......e banche centrali Nelle ultime settimane (soprattutto in Europa) la caduta del prezzo delha ... Martedì sera, come detto, una mezzaa un cambio di rotta è arrivata: un'agenzia Bloomberg ha ... Gas: apertura in calo a 59 euro (-1,7%) - Economia MILANO, 18 GEN - Avvio in calo per il prezzo del gas. Gli operatori guardano al livello degli stoccaggi superiori alla media mentre si prevede una riduzione delle temperature. L'attenzione si concentr ...Il prezzo del petrolio greggio WTI si mantiene stabile, mentre il gas naturale potrebbe tentare un calo sotto i 3,5 dollari. Il downtrend non pare essersi esaurito.