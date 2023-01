Garrone in aiuto alla Samp? Intanto con la San Quirico punta sul lusso

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Non solodoria, la famigliaè pronta a entrare in Minerva Hub, azienda nel settore del, attraverso la holding San. A rivelarlo è Il Sole 24 Ore. Minerva Hub è controllata dal fondo di private equity, Xenon, e partecipata da Matteo Marzotto e altri piccoli soci e ora la San, holding L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Samp News 24

... insieme a Francesco Migliori, Mario Paolo Rocchi e Giuseppe, nel 1994 ha dato avvio al ... Questo articolo e tutte le attività di Pro Vita & Famiglia Onlus sono possibili solo grazie all'...... ed Ernesto Mahieux, David di Donatello per L'Imbalsamatore di Matteo; al loro fianco altri ...Silvia Polidori musiche Paolo Coletta disegno luci Umile Vainier regia Armando Puglieseregia ... Cessione Sampdoria, Tuttosport: «Garrone ancora in azione» Cessione Sampdoria, Tuttosport sottolinea come Garrone si stia muovendo per evitare il fallimento del club Le parole di Massimo Ferrero hanno chiarito quale sia la posizione dell’ex presidente della S ...Guardate bene la foto, si vede Vittorio Garrone nel bosco, ed ecco cosa fa per Antonella Clerici a E' sempre mezzogiorno ...