Garante privacy | Eccessivo pubblicare referti di Matteo Messina Denaro

Garante Privacy

... Alessio Butti e il Collegio delper la protezione dei dati personali ( Pasquale Stanzione ,...riunione TikTok ha confermato la volontà di rispettare le normative europee in materia die ...Sarebbe, in sostanza, un algoritmo a stabilire i tempi di attesa per le prestazioni prescritte, secondo quanto si apprende da una nota del, che ha inviato alla Regione Veneto una ... Sanità: liste di attesa, Garante privacy avvia istruttoria su algoritmo ... Il Garante per la protezione dei dati personali ha “inviato alla Regione Veneto una richiesta di informazioni per verificare la conformità alla normativa privacy di una delibera, in base alla quale no ...E’ una procedura che si basa sull’intelligenza artificiale per stabilire la classe di priorità di ogni paziente ma per l’Autorità c’è il rischio di diffusione ...