LA NAZIONE

La ditta boschiva ha 'sconfinato' rispetto all'area su cui doveva lavorare. Ed è intervenuta su 1700 metri quadrati di bosco che non doveva essere ...- - > Oleg, il gigante buono di Irpin -. Il carro armato russo era a duecento metri da casa sua. " E da lì sparava su tutto il paese". Uno dei suoi amici è morto in auto con la figlioletta. " Aveva scritto sul parabrezza: "Bambini"... Gambassi: tagliano il bosco oltre il consentito. Più di 20mila euro di multa La ditta boschiva ha 'sconfinato' rispetto all'area su cui doveva lavorare. Ed è intervenuta su 1700 metri quadrati di bosco che non doveva essere toccato ...I militari della Stazione Carabinieri forestale di Empoli, hanno eseguito una serie di accertamenti nel comune di Gambassi Terme, in provincia di Firenze, per verificare il cantiere forestale in una f ...