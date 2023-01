Galia | Rispetto alle altre squadre italiane il Napoli è superiore | la sconfitta di ieri mi ha sorpreso

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Robertonatore ed ex calciatore, ha parlato a Calcio24 durante "Calcio24 Live", ecco le sue parole: “Ilè in un buon momento ed uscire dalla Coppa Italia, trofeo che puoi vincere, è un dispiacere. La Cremonese ha cambiatonatore e di certo non era una gara facile da preparare e pronosticare, ma ci si aspettava qualcosa in più dagli azzurri.il, lo ha fatto vedere anche in Champions nella quale sono curioso di vedere dove può arrivare. Per questo ladimi ha, ma se cali di intensità e mentalità tutte le ...