Gabriel Luna pubblica un video dal set della serie The Last of Us

BadTaste.it TV

è attualmente su HBO - in Italia su Sky e NOW - con The Last of Us , la serie Tv basata sull'omonimo videogame Naughty Dog e, durante le attività stampa collegate allo show, ha potuto ...Di questa mezzora abbondante, solo una decina di minuti rappresentano l'adattamento diretto delle scene del gioco , concentrate soprattutto nella sequenza in cui Joel, Sarah e Tommy () ... Terminator: destino oscuro, per Gabriel Luna è stata una bella ... Di questa mezzora abbondante, solo una decina di minuti rappresentano l'adattamento diretto delle scene del gioco, concentrate soprattutto nella sequenza in cui Joel, Sarah e Tommy (Gabriel Luna) sono ...Gabriel Luna è attualmente su HBO – in Italia su Sky e NOW – con The Last of Us, la serie Tv basata sull’omonimo videogame Naughty Dog e, durante le attività stampa collegate allo show, ha potuto rifl ...