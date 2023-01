Furto ai danni di un bar di Giffoni | arrestato un uomo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione diValle Piana hanno arresto Elpidio Argenziano, indiziato dicommesso in un bar cittadino, in quanto trovato in possesso nella sua auto di arnesi da scasso, un apparecchio cambia soldi e cinque contenitori di monete (parti di slot machine) con all’interno seimila euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

- Radio Una Voce Vicina

Il giovane è accusato di essere l'autore di un brutale pestaggio, con annessa rapina, aidi ...episodio di violenza in quanto già negli scorsi mesi aveva subìto dallo stesso soggetto ildi ...La cosa certa è che, anche per sua ammissione, è stato provato che è il responsabile di uncon destrezza aidi un 70enne disabile. È successo tutto nei giorni scorsi nei pressi di un ... Carlentini, Negozio DvD Mania svaligiato in 4 minuti. Danni per oltre ... Una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio è stata condotta durante il fine settimana appena trascorso, dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio (BN), su ...La Polizia di Stato di Agrigento, nei decorsi giorni ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di due soggetti, le cui responsabilità erano emerse dalle investigazioni ...