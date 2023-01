Funerali di Vialli a Londra | Mancini | Ferrara e Mauro reggono la bara

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) I tre amici del suo mondo (il calcio) erano aa dargli l’ultimo saluto. Roberto, Ciroe Massimouniti nel dolore insieme alla famiglia di Gianluca, sono volati aper dire addio all’ex calciatore. Dopo 10 giorni dalla sua morte, seguendo la sua volontà, ieri pomeriggio sono state celebrate le esequie, in forma privata, in una piccola cappella di una cimitero delle periferia sud ovest di. C’erano la moglie Cathryn White Cooper e le figlie Olivia, 18 anni, e Sofia, 16, i fratelli Mina, Nino, Marco e Maffo e altri familiari provenienti da Cremona, oltre ad alcuni amici intimi della sua città natale. La cerimonia in una piccola cappella di un cimitero della periferia sud ovest di. La cerimonia è ...

Corriere della Sera

: cosa è successo dopo Dopo la cerimonia gli invitati si sono dati appuntamento a casa dei, nel quartiere Chelsea della capitale inglese. In Gran Bretagna è tradizione recarsi ...... ex attaccante scomparso per un tumore a 58 anni Secondo quanto ripotato dall'Ansa, sono stati celebrati ieri pomeriggio a Londra iin forma strettamente privata di Gianluca. L'ex ... Vialli celebrati i funerali a Londra L'ex attaccante: "Ci dicevano che erano zucchero e glucosio, chiamerò il medico per farmi spiegare che cosa prendevamo" ...Si sono tenuti a Londra, in forma privata, i funerali di Gianluca Vialli, campione sportivo venuto a mancare il 6 gennaio. Poco più di 30 i presenti.