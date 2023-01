Fumo e sigarette | il governo studia nuovi divieti

Nessuno può invece avere dubbi sui danni causati dalle: non esistono rischi - zero nemmeno per ilpassivo. Secondo i dati del più recente rapporto pubblicato dal Surgeon general office ...Allo studio divieto diin luoghi all'aperto se ci sono nelle vicinanze minori e donne incinte . Niente sale fumatori in locali chiusi e una stretta suelettroniche e prodotti del ...In arrivo il divieto dell'uso delle sigarette elettroniche nei locali Una possibilità non così lontana come si potrebbe pensare. Soprattutto perché il ...Stretta sul fumo: tra le i potesi al vaglio del governo il divieto all'aperto se ci sono bambini e niente sigarette elettroniche al chiuso ...