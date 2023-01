Fulminacci pubblica il video del nuovo singolo Tutto inutile

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) , primo tassello di un altro capitolo discografico per il cantautore romano E se si cambiasse prospettiva sui problemi? Forse si riuscirebbe a vederli in un’altra ottica e perché no forse sarebbe “un po’ più piccolo”. È così che neldi, scritto e diretto da bendo, lo spettatore guida il suo sguardo attento attraverso le scene imprevedibili che gli si mostrano davanti, seguendo l’evoluzione di piccoli spaccati di vita quotidiana. Le riprese seguono perfettamente la dinamicità del brano facendoci seguire la storia, incantati dall’inizio alla fine, spinti dalla curiosità di sapere come andrà a finire. Anche con iltorna a farci aprire gli occhi sulle mille sfaccettature che caratterizzano gli esseri umani, con la sua impareggiabile ironia, da ...

è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma , un artista di rottura, spiazzante per ... Il 6 dicembre la speciale versione LP di 'La Vita Veramente' con due inediti 'San Giovanni' ... Fulminacci: "Tutto inutile" è il nuovo singolo «La macchina non parte; fa freddo ma stai sudando lo stesso; ti calpestano le scarpe nuove; il telefono era in carica ma non si è caricato; non c'è l'acqua calda; ...ROMA - Quante volte capitano quelle giornate no, quando va tutto storto, quando per fretta, per distrazione o per fatalità non te ne va una giusta. Ma ...