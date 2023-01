(Di mercoledì 18 gennaio 2023) A 10 anni dal finale,ha donato tanto alla serialità successiva. Caratterizzando la storia nella dicotomia scienza e fede. Avendo parlato di Multiverso prima di altri. Avendoci regalato interpreti come Anna Torv e personaggi come Walter Bishop. Ricordiamola insieme. Iniziamo con una delle citazioni più celebri diper ricordare che il 18 gennaio di 10 anni fa negli Usa andava in onda su FOX l'ultimo episodio dellacult. Un cult di nicchia diventato ben presto, negli anni, grazie a passaparola, repliche e passaggi su varie piattaforme (attualmente lo potete trovare su Prime Video) un gioiellino fantascientifico che ha in un certo senso ereditato qualcosa da Lost (avendo in comune tra gli ideatori J.J. Abrams) e da X-Files (con cui aveva in comune i casi della settimana e il rapporto tra scienza e fede, così come con ...

Movieplayer

...e affascinanti come "S'Accabadora" di Susanna Mameli (Premio alla Drammaturgia al Roma... In programma anche unadi laboratori creativi per le diverse fasce d'età, prosecuzione del progetto ...Il cast e i personaggi Il cast dellaè sorprendente come tutto il resto. Anna Torv ("", "Mindhunter") è Tess, la donna con cui Joel prova a rifarsi una vita nel presente. Entrambi sono ... Fringe: la serie che più di tutte ha unito fantascienza e umanità The Last of Us cast, attori e personaggi della serie tv targata HBO in onda su Sky a partire dal 16 gennaio e in streaming su Now.Trovare belle serie tv da guardare può essere alquanto difficile, per questo te ne consiglio 5 e tutte di fantascienza o fantasy ...