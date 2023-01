Francia | riforma pensioni | età salirà da 62 a 64 anni entro 2030

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’età per andare in pensioneinil, da 62 a 64. E’ l’elemento più delicato delladelleche è stata annunciata dal governo guidato da Elisabeth Borne il 10 gennaio e che vede una forte opposizione dei sindacati ma anche dell’opposizione che domani sciopereranno e scenderanno in piazza per una mobilitazione che si annuncia lunga. L’aumento dell’età pensionabile arriverà gradualmente con un ritmo di 3 mesi l’anno a partire dal primo settembre: sarà fissato quindi a 63e 3 mesi nel 2027 alla fine del mandato del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron e raggiungerà il target di 64nel. Ci saranno ovviamente eccezioni: nel ...

