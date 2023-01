Frana nella notte a Cassano Irpino | chiusa l’Ofantina

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra il chilometro 314,200 ed il chilometro 333,600, in provincia di Avellino. La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa del cedimento di un tratto di terrapieno, attiguo alla tratta stradale, nel territorio comunale di(AV). Le deviazioni per la circolazione sono attive lungo la ex strrada statale 400 ‘di Castelvetere’ e lungo la ex strada statale 164. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

