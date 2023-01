Frana nel Salernitano | chiusa al traffico la Statale degli Alburni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sulla strada166 ‘’ è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 57 nei pressi di San Rufo, in provincia di Salerno, a causa di unprovocata dal maltempo. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale; nella zona sono ancora in corso condizioni meteorologiche particolarmente avverse. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

