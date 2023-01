Forniture militari Ucraina | ok del Senato

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilcon 125 voti a favore, 28 contrari e 2 astenuti ha dato il via libera per procedere con il decreto che permetterà il nuovo invio diper l’. Questa approvazione permetterà al Governo di procedere con l’invio di armi per la difesa fino a dicembre 2023. Hanno votato contro il provvedimento M5S e Verdi-Si. Ettore Licheri del M5S ha affermato che non voteranno più per l’invio del materiale bellico. Il provvedimento ora dovrà passare alla Camera per poter ricevere l’approvazione definitiva. E’ atteso pertanto questo sesto decreto che permetterà l’invio di armi ine dagli Stati Uniti arriva una richiesta precisa all’Italia, cioè quella di fornire lo scudo antimissile Samp-T, in grado di proteggere i cieli da aerei, droni e missili. Il costo dello scudo è molto ...

