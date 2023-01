Formazioni ufficiali Milan-Inter Supercoppa Italiana | out Lukaku | torna Tonali

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)2023, ledidel 18 gennaio 2023., out. Siamo arrivati finalmente al giorno che decreterà la prima vincitrice di un titolo nella stagione 2023, con il Derby dio trache si terrà questa volta in Arabia Saudita, con Inzaghi e Pioli che sono pronti a darsi battaglia. JuveDipendenzaStando allo stato di forma delle due squadre in questo momento è una sfida davvero fondamentale per entrambe le squadre, con i campioni d’Italia delche vengono da due pessimi 2-2 contro Roma e Lecce, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia. Va un pochino meglio per l’di ...

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Milan e Inter si affrontano a Riyad, in Arabia Saudita, per la finale della Supercoppa italiana. I campioni d'Italia, reduci dal pareggio con il Lecce in campionato, cercano ...Alle 20.00 scenderanno in campo Milan e Inter. Ecco le scelte da Pioli e Inzaghi per la Supercoppa Italiana. MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, ...